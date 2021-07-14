МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам на ухудшении внешнего фона и дивидендных отсечках в бумагах "Газпрома" и ВТБ, следует из динамики торгов. СМИ сообщили о достижении компромисса по сделке ОПЕК+

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.14 мск уменьшался на 0,58% — до 3854,37 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,57%, до 1639,52 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 24 копейки, до 74,06 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 87,46 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,07%, до 76,44 доллара за баррель.

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в минусе на фоне ухудшения внешних факторов, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Российский фондовый рынок… демонстрирует отрицательную динамику, что отчасти обусловлено дивидендными отсечками в акциях "Газпрома" и ВТБ, а также снижением нефтяных котировок и общим негативным фоном на внешних площадках", — также отмечает Наталья Пырьева из ГК "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – привилегированные акции "Мечела" (5,86%), акции "Распадской" (4,38%), обыкновенные акции "Башнефти" (1,28%), акции "М.Видео" (1,04%), НМТП (1%), а также акции "Роснефти" (0,75%), "Лукойла" (0,63%) и акции ГК "ПИК" (0,62%). Доллар берет реванш: как нефть топит рубль

Лучше рынка второй день подряд торгуются акции "Мечела", драйвером роста для них стала новость о рекордном удорожании угля на европейской бирже, отмечает Александр Осин из "Фридом Финанс". Цена августовского фьючерса на уголь в Роттердаме достигла 131 доллар за тонну, указывает он.

"Повышение мирового спроса на уголь позволяет рассчитывать, что "Мечелу" удастся прийти к компромиссным решениям в отношении задолженности перед западными кредиторами и избежать судебных разбирательств с ними. Позитивным для привилегированных акций компании фактором стало и закрытие реестра акционеров на получение дивиденда за 2020 год", — говорит эксперт.

В лидерах снижения – расписки TCS (-4,01%), акции "Газпрома" (-2,75%), ВТБ (-1,94%), расписки "Русагро" (-1,72%), расписки группы "Эталон" (-1,41%), а также акции "Северстали" (-1,31%), "Детского мира" (-1,23%) и расписки X5 (-1,21%).

С технической точки зрения дивидендный разрыв позволил бумагам "Газпрома" снять краткосрочную перекупленность, что, с одной стороны, открывает перед котировками новые горизонты роста, считает Кожухова из "Велес Капитала".

С другой, однако, среднесрочная перекупленность акций, скорректировавшихся от пиков с 2008 года, может способствовать развитию коррекции в район 268 рублей при закреплении ниже поддержки 280,5 рубля, полагает она.

"У текущих отметок наиболее рискованные инвесторы могут пытаться открыть "длинные" позиции с расчетом на возвращение к недавним пикам: позитивный сигнал подтвердится при закреплении выше 290 рублей. В остальном стоит учитывать опасность развития коррекционного нисходящего движения при преодолении 280,5 рубля", — добавляет аналитик. Рейтинг крупнейших банков по зарплатам на 2021 год

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии были склонны к снижению, но удерживали краткосрочные поддержки 3840 и 1625 пунктов. Позже в среду динамика рынка во многом будет зависеть от нефтяных котировок, а также настроя американских площадок. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла российские активы, впрочем, будут отыгрывать уже в четверг", — говорит Кожухова из "Велес Капитала".

Технические факторы сигнализируют о вероятности выхода российского рынка на положительную территорию до конца текущих торгов, считает Осин из "Фридом Финанс". Индекс Мосбиржи тестирует уровни сильной поддержки, целевой диапазон на закрытие для него: 3855-3895 пунктов, добавляет он.

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на уровне 3820 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1623 пункта, указывает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Для нефтяного рынка и рублевых активов важное значение имеет еженедельная статистика по нефтяным запасам и добыче нефти в США, публикуемая Минэнерго страны в 17.30 мск, отмечает аналитик.