МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 15 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (июнь) 115,2 тыс 30 тыс
4:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (июнь) 97,5 тыс  
4:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (июнь) 5,1% 5%
5:00 CNY Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июнь) 15,4% 12,1%
5:00 CNY Китай — ВВП (г/г) (2кв2021) 18,3% 8,1%
5:00 CNY Китай — ВВП (кв/кв) (2кв2021) 0,6% 1,2%
5:00 CNY Китай — ВВП с начала года /YTD/ (г/г) (2кв2021) 18,3%  
5:00 CNY Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июнь) 8,8% 7,8%
5:00 CNY Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (июнь) 17,8%  
5:00 CNY Китай — Уровень безработицы 5,2%  
5:00 CNY Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/    
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -0,7%  
9:00 GBP Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (май) 5,6% 7,1%
9:00 GBP Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июнь) -92,6 тыс  
9:00 GBP Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (май) 113 тыс 90 тыс
9:00 GBP Великобритания — Уровень безработицы (май) 4,7% 4,7%
11:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,1% 0,1%
11:30 GBP Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии    
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,6%  
13:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии /Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса    
14:00 USD США — Ежемесячный отчет ОПЕК    
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июнь) 2,2% 1,2%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (июнь) 1,1% 1,2%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 373 тыс 360 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (июль) 17,4 18
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль) 30,7 28
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июль) 30,7  
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (июнь) 16,32%  
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (июнь) 0,8% 0,6%
16:30 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 09.07) 590,7 млрд долл (на 02.07)  
  RUB Газпром — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 25.06.2021) 15,24 — див-д 2019 12,55 — див-д 2020
  RUB АФК "Система" — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 26.06.2021) 0,13 — див-д 2019 0,31 — див-д 2020
  RUB ВТБ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 30.06.2021) 0,00077345337561138 — див-д 2019 0,00140013081 — див-д 2020
  RUB Детский мир — операционные результаты за 2кв2021    
  RUB РУСАЛ — СД (о дате проведения ВОСА /выборы нового состава СД/, рекоменд. по див-дам 1П2021)    
  RUB РуссНефть — СД (о созыве ВОСА)    