МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Рубль растет к доллару и стабилен к евро на фоне ослабления американской валюты на форексе. Доллар берет реванш: как нефть топит рубль

Дорогая нефть и позитивная динамика на фондовом рынке США также поддерживают курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.40 мск снижался на 16 копеек, до 74,13 рубля, курс евро повышался на 5 копеек, до 87,57 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ – ВВЕРХ НА СЛАБОСТИ ДОЛЛАРА

Российская валюта в среду растет против доллара, отыгрывая ослабление последнего на форексе. Так, индекс доллара (DXY) теряет 0,4%, до 92,4 пункта. Евро при этом прибавляет 0,4%, до 1,1819 доллара. Валюта США коррекционно дешевеет к мировым валютам после того, как во вторник он ощутимо укрепился на данных по американской инфляции.

Рынок нефти также оказывает поддержку рублю. Так, цена на нефть практически не меняется к прошлому фиксингу, составляя 76,5 доллара по марке Brent. На рынок приходят обнадеживающие сообщения об отложенной встрече ОПЕК+ по квотам на добычу нефти странами альянса. Bloomberg пишет, что ОАЭ и ОПЕК+ достигли компромисса по сделке, и теперь она будет продлена до конца следующего года (а не до апреля 2022 года), и вскоре будет назначена новая дата заседания министров стран альянса.

Американские фондовые фьючерсы растут на фоне хорошей финансовой отчетности американских банков.

Наконец, поддержка рублю может приходить от новостей о том, что Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил предложенные облигации ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 10 миллиардов рублей при спросе в 19,978 миллиарда рублей.

В итоге доллар падает к рублю на 0,2%, евро мало меняется. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,65 тысячи за баррель сорта Brent – на максимуме за несколько лет. Биткоин подешевел после нового запрета майнинга в Китае

ПРОГНОЗЫ

Рост цен на нефть последних дней позитивен для рубля, поддержкой ему выступит и начало налогового периода, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург". "На этом фоне доллар может попробовать вновь опуститься ниже 74 рублей, если заявления главы ФРС Джерома Пауэлла останутся "голубиными", — добавиляет она.

Ключевым событием дня явлется доклад председателя ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе, полагает Игорь Рапохин из SberCIB Investment Research.

"Скорее всего, он снова отметит, что считает ускорение инфляции временным. В результате в восстановлении рубля может наступить пауза. Однако мы по-прежнему считаем, что к концу недели доллар может ослабеть до 73 рублей, поскольку экспортеры, которым предстоят крупные выплаты дивидендов, увеличивают продажи валюты", — добавляет он.

Причин для пересмотра прежних ожиданий (колебания курса в диапазоне 73-75 рублей за доллар в июле-августе и 72-73 рубля к концу года) нет, считает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". Сегодня возможен диапазон 74-74,5 рубля за доллар, оценивает он.