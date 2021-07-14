МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США растут в среду, Dow Jones и S&P 500 обновляют рекорды, в то время как инвесторы оценивают финансовые отчеты американских банков и "голубиные" комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на фондовые индексы США в основном растут

По состоянию на 16.48 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,35% — до 34995,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,45% — до 14745,4 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 на 0,4% — до 4386,6 пункта.

Индексы DJIA и S&P 500 обновили исторические рекорды до 35069,18 пункта и 4392,6 пункта соответственно, а NASDAQ пока только приближается к своей рекордной отметке в 14803,7 пункта, достигнутой накануне.

В США стартовал сезон отчетностей. Ранее в среду о своих финансовых итогах отчитались крупнейшие американские банки. Так, в первом полугодии чистая прибыль Bank of America выросла в 2,4 раза, до 16,5 миллиарда долларов, Wells Fargo получил чистую прибыль в 10 миллиардов долларов против убытка годом ранее, а аналогичный показатель Citigroup подскочил в 4 раза, до 14,1 миллиарда долларов. Акции Bank of America при этом дешевеют на 1%, а Wells Fargo и Citigroup дорожают на 2% и 3% соответственно. Мосбиржа запускает опционы на индексный фьючерс S&P500

Кроме того, инвесторы ожидают выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла перед конгрессом, которое пройдет позднее в среду. Речь Пауэлла уже опубликована и его комментарии остаются голубиными.

Пауэлл в ходе выступления отметит, что регулятор будет готов скорректировать свою монетарную политику в случае необходимости. По словам главы ФРС, рынок труда в США продолжает восстанавливаться и в ближайшие месяцы рост числа рабочих мест должен быть значительным, поскольку эпидемиологическая обстановка продолжает налаживаться.

Во вторник минтруда США опубликовал данные, согласно которым годовая инфляция в США в июне ускорилась до 5,4%, максимума с августа 2008 года, а месячная — до 0,9%. "Инфляция заметно ускорилась и, вероятно, показатель останется высоким в ближайшие месяцы, прежде чем рост начнет замедляться", — говорится в речи Пауэлла, опубликованной Федрезервом.