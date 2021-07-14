МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в среду более чем на 1% на фоне падения стоимости нефти и негатива на зарубежных площадках, следует из данных торгов. Что сможет урвать Украина под видом отступных за "Северный поток-2"

Кроме того, снижению отечественных индексов способствовали распродажи в акциях "Газпрома" и ВТБ на фоне дивидендных отсечек.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,14%, до 3832,85 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,4%, до 1625,77 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.05 мск снижался на 8 копеек, до 74,22 рубля, курс евро рос на 27 копеек, до 87,79 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,7% — до 75,19 доллара за баррель. Большинство биржевых индексов США перешло к росту и поднимается до 0,11%, в тоже время ведущие европейские площадки в основном снизились на порядка 0,5%.

Российский рынок акций в среду корректировался вниз вместе с ценами на нефть и зарубежными площадками, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Над рынками продолжил довлеть шлейф вышедших накануне данных по инфляции в США — июньский индекс потребительских цен (CPI) подскочил до 5,4% при ожидавшемся замедлении до 4,9%. Индекс цен производителей (PPI) за минувший месяц, вышедший сегодня (7,3%) также превысил прогноз (6,8%). Не обрадовала статистикой и еврозона", — говорит он. Падение цен на нефть ускорилось после выхода статистики минэнерго США

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – привилегированные акции "Мечела" (6,15%), акции "Распадской" (4,71%), депозитарные расписки Qiwi (3,22%), акции "М.Видео" (1,54%), НМТП (1,43%), а также обыкновенные акции "Башнефти" (1,35%), акции ЛСР (0,83%).

Акции "Мечела" и "Распадской" чувствовали себя лучше рынка на фоне достижения ценами на уголь в Европе максимумов за 10 лет из-за железнодорожной аварии в ЮАР, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Котировки Polymetal вышли в плюс на фоне повышения цен на золото и серебро. Так, стоимость золота к вечеру находилась у пиков с середины мая, а при закреплении выше сопротивления 1840 долларов за тройскую унцию может прервать среднесрочный нисходящий тренд и подняться в район 1920 долларов за тройскую унцию (максимумы с июня)", — также указывает она.

В лидерах снижения – расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-3,65%), акции "Газпрома" (-3,15%), расписки Mail.Ru (-2,07%), акции ТМК (-2%), ВТБ (-1,92%), а также расписки группы "Эталон" (-1,66%), акции "Алросы" (-1,62%), "Детского мира" (-1,57%). Росстат сообщил о замедлении инфляции в России за неделю

ПРОГНОЗЫ

В четверг стартует публикация ключевых данных о состоянии экономики Китая в июне и за второй квартал: замедление роста основных показателей может сбить аппетит к риску и вызвать продажи как акций, так и сырьевых товаров по всему миру, считает Кожухова из "Велес Капитала".

Пока же зарубежные инвесторы преимущественно ориентируются на перспективы денежно-кредитного стимулирования, а российские – на нефтяные цены и корпоративные истории, добавляет она.

В США продолжится сезон корпоративных финансовых отчетностей за второй квартал 2021 года, результаты представят Morgan Stanley, Alcoa, US Bancorp и другие, напоминает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

По его оценкам, индекс Мосбиржи в четверг будет формироваться в пределах 3800-3900 пунктов.