МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером на снижении курса доллара, который ослаб на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Падение цен на нефть ускорилось после выхода статистики минэнерго США

По состоянию на 18.45 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,66%, или на 12 долларов — до 1821,65 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,32% — до 26,223 доллара за унцию.

В центре внимания инвесторов оказалось выступление Пауэлла перед конгрессом, которое пройдет позднее в среду. При этом речь главы регулятора уже опубликована. Как следует из его слов, достижение существенного прогресса в целях по занятости и инфляции, которое позволило бы ограничить меры поддержки, "еще далеко". На этом фоне курс доллара ослаб. Индекс доллара снижается на 0,34%, до 92,44 пункта.

Главный рыночный аналитик Insignia Consultants Читан Карнани (Chintan Karnani), которого цитирует агентство Market Watch, отметил, что Пауэлл не удивил рынки своими комментариями и просто повторил, что всплеск инфляции будет временным и что рынку труда еще предстоит пройти долгий путь, чтобы оправиться от пандемии.

"Об этом говорили почти все спикеры ФРС с апреля, а не только председатель Пауэлл", — сказал аналитик.