МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в среду вечером на снижении курса доллара, который ослаб на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

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Падение цен на нефть ускорилось после выхода статистики минэнерго США

По состоянию на 18.45 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,66%, или на 12 долларов — до 1821,65 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,32% — до 26,223 доллара за унцию.

В центре внимания инвесторов оказалось выступление Пауэлла перед конгрессом, которое пройдет позднее в среду. При этом речь главы регулятора уже опубликована. Как следует из его слов, достижение существенного прогресса в целях по занятости и инфляции, которое позволило бы ограничить меры поддержки, "еще далеко". На этом фоне курс доллара ослаб. Индекс доллара снижается на 0,34%, до 92,44 пункта.

Главный рыночный аналитик Insignia Consultants Читан Карнани (Chintan Karnani), которого цитирует агентство Market Watch, отметил, что Пауэлл не удивил рынки своими комментариями и просто повторил, что всплеск инфляции будет временным и что рынку труда еще предстоит пройти долгий путь, чтобы оправиться от пандемии.

"Об этом говорили почти все спикеры ФРС с апреля, а не только председатель Пауэлл", — сказал аналитик.