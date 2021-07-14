Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в основном снижением
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,03% — до 7,65 доллара, "Новатэка" — на 0,88%, до 214,7 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,85% — до 88,92 доллара, "Газпрома" — на 3,71%, до 7,64 доллара (сегодня первый день торговались без годовых дивидендов), "Газпром нефти" — на 0,51%, до 29,4 доллара.
Бумаги "Норникеля" увеличились в цене на 0,49% — до 34,82 доллара, НЛМК — подешевели на 0,81%, до 31,88 доллара, "Северстали" — на 0,8%, до 22,3 доллара.
Стоимость расписок ВТБ не изменилась, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 1,28 доллара, Сбербанка — снизилась на 0,85%, до 16,25 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 3% — до 84,7 доллара.
GDR АФК "Система" подешевели на 0,85% — до 8,19 доллара, котировки "Ленты" не изменились, оставшись на уровне в 3,35 доллара. Бумаги "Магнита" снизились в цене на 0,51% — до 14,57 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210714/834200125.html