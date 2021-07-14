МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций потерял более процента на внешнем негативе

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,03% — до 7,65 доллара, "Новатэка" — на 0,88%, до 214,7 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,85% — до 88,92 доллара, "Газпрома" — на 3,71%, до 7,64 доллара (сегодня первый день торговались без годовых дивидендов), "Газпром нефти" — на 0,51%, до 29,4 доллара.

Бумаги "Норникеля" увеличились в цене на 0,49% — до 34,82 доллара, НЛМК — подешевели на 0,81%, до 31,88 доллара, "Северстали" — на 0,8%, до 22,3 доллара.

Стоимость расписок ВТБ не изменилась, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 1,28 доллара, Сбербанка — снизилась на 0,85%, до 16,25 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 3% — до 84,7 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 0,85% — до 8,19 доллара, котировки "Ленты" не изменились, оставшись на уровне в 3,35 доллара. Бумаги "Магнита" снизились в цене на 0,51% — до 14,57 доллара.