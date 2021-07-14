МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Частные инвесторы во втором квартале увеличили вложения в акции компаний РФ почти в 2,5 раза по сравнению с первым кварталом – до 130 миллиардов рублей и снизили в 4,6 раза в бумаги иностранных эмитентов — до 41 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России за май-июнь. Нерезиденты снизили объем продаж российских акций в мае-июне

"В целом в втором квартале 2021 года предпочтения населения изменились в пользу акций российских эмитентов: чистые покупки акций резидентов физическими лицами увеличились с 53 миллиардов рублей в первом квартале до 130 миллиардов рублей во втором квартале, в то время как вложения в акции нерезидентов за указанный период сократились с 188 до 41 миллиарда рублей", — отмечается там же.

"В первом полугодии 2021 года продолжился отмечаемый с 2020 года рост объемов вложений физических лиц в инструменты фондового рынка. Увеличение вложений в 2021 году было обеспечено в основном приростом инвестиций в акции резидентов и нерезидентов", — также отмечается в обзоре.

Рост вложений физлиц в акции нерезидентов во многом связан с возможностью осуществления инвестиций в высокотехнологичные международные компании. Это способствует увеличению диверсификации портфеля граждан, но бизнес таких компаний носит инновационный характер, что определяет потенциально высокую волатильность их акций. В июне 2021 года рекордными объемами характеризовались операции физических лиц с акциями Virgin Galactic, также говорится в обзоре.