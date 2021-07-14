МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись слабым снижением, британский FTSE 100 при этом сдержало укрепление фунта стерлингов к доллару и риски по коронавирусу, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций потерял более процента на внешнем негативе

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился 0,47% — до 7091,19 пункта, французский CAC 40 слабо опустился до 6558,38 пункта, немецкий DAX — незначительно снизился до 15788,98 пункта. В ходе торгов немецкий индекс обновил исторический рекорд до 15810,68 пункта.

В среду курс фунта к доллару вырос на данных по инфляции в Великобритании. Так, годовая инфляция в стране в июне ускорилась до 2,5%, что является максимумом с августа 2018 года и второй месяц подряд превосходит целевой показатель Банка Англии в 2%.

В результате фунт подорожал к доллару на 0,4%. Укрепление фунта сдерживает акции британских экспортных компаний, так как это снижает их относительную выручку.

Трейдеры также продолжают обращать внимание на ситуацию вокруг коронавируса в королевстве. Число новых случаев заражения в стране продолжает расти, что вызывает у инвесторов опасения по поводу темпов восстановления экономики, особенно после слов премьер-министра Бориса Джонсона. Джонсон в понедельник подтвердил, что связанные с коронавирусом ограничения будут сняты в Великобритании 19 июля.