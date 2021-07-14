МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Рубль вечером в среду укрепляется против доллара и снижается к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса, следует из данных торгов. Снижение нефтяных цен ускорилось до 3-4%

Возросшая волатильность рынка нефти на фоне сообщений по сделке ОПЕК+ задавала тон колебаниям рубля относительно основных резервных валют.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.34 мск падал на 26 копеек, до 74,04 рубля, курс евро повышался на 7 копеек, до 87,6 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ХОДИЛ ЗА НЕФТЬЮ

Российская валюта не показывала единой динамики. Так, в первой половине дня она в основном укреплялась, однако к вечеру растеряла большую часть роста к доллару и ушла в минус против евро на фоне коррекционного укрепления европейской валюты выше 1,18 доллара.

Основной же тон задавали нефтяные котировки. Так, вначале на рынке появились сообщения, что ОАЭ и ОПЕК+ достигли компромисса по сделке альянса, согласно которому базовый уровень добычи страны будет повышен до 3,65 миллиона баррелей в сутки начиная с мая 2022 года. Это толкнуло цены на нефть к отметке 76,7 доллара.

Однако затем минэнерго США сообщило, что за неделю по 9 июля добыча нефти в стране, а также запасы бензина и дистиллятов выросли. Кроме того, СМИ сообщили, что ОАЭ и ОПЕК+ не достигли соглашения по сделке, и переговоры продолжаются. Это толкнуло нефть вниз и баррель марки Brent дешевеет на 2,3%, до 74,7 доллара.

При этом курс доллара к вечеру пошел в минус к основным мировым валютам, в том числе и многим "развивающимся".

Трейдеры обратили внимание на заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Как следует из его слов, достижение существенного прогресса к целям по занятости и инфляции, которое позволило бы ограничить меры поддержки, "еще далеко". Глава ФРС также оценивает, что в ближайшие месяцы инфляция будет оставаться высокой, после чего ослабнет. Такие заявления ослабили опасения по ужесточению монетарной политики Федрезерва США.

В итоге доллар теряет к рублю 0,3%, евро прибавляют 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,55 тысячи за баррель сорта Brent. Нерезиденты снизили покупки российской валюты

ПРОГНОЗЫ

Прогнозный диапазон по доллару до конца недели сохраняется на уровне 72,5-75,5 рубля, оценивает перспективы Виталий Громадин из "БКС Мир инвестиций".

"С одной стороны, риск-аппетиты в очередной раз дрогнули (надавив на рубль) после выхода данных по инфляции в США в июне, которые вновь превысили прогнозы. С другой стороны, если определённость по сделке ОПЕК+ вернется, это может краткосрочно поддержать цены на нефть (и рубль). При отсутствии новых всплесков возмущения геополитического фона доллар может вернуться в район 73-74 рублей", — добавил он.

Если после выступления главы ФРС рынки успокоятся, не исключено сползание курса доллара до 73-73,5 рубля, считает Максим Бирюков из УК "Альфа-капитал".