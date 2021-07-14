ВАШИНГТОН, 14 июл — ПРАЙМ. Основные индексы США выросли на закрытии биржи, NASDAQ незначительно опустился, свидетельствуют данные торгов. ФРС заявила о продолжении восстановления экономики США

По данным торгов, на закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,13% — до 34933,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,22% — до 14644,95 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,12% — до 4374,30 пункта.