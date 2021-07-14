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https://1prime.ru/Financial_market/20210714/834200978.html
Американские индексы в основном растут на закрытии биржи
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Основные индексы США выросли на закрытии биржи, NASDAQ незначительно опустился, свидетельствуют данные торгов. По данным торгов, на закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones... ПРАЙМ, 14.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 14 июл — ПРАЙМ. Основные индексы США выросли на закрытии биржи, NASDAQ незначительно опустился, свидетельствуют данные торгов.
По данным торгов, на закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) вырос на 0,13% — до 34933,23 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,22% — до 14644,95 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,12% — до 4374,30 пункта.