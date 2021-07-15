События в сфере макроэкономики и бизнеса 15 июля
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 15 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (июнь)
|115,2 тыс
|29,1 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (июнь)
|97,5 тыс
|51,6 тыс (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (июнь)
|5,1%
|4,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (июнь)
|15,4%
|12,6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (кв/кв) (2кв2021)
|0,6%
|1,3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП (г/г) (2кв2021)
|18,3%
|7,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — ВВП с начала года /YTD/ (г/г) (2кв2021)
|18,3%
|12,7% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (июнь)
|8,8%
|8,3% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства с начала года /YTD/ (г/г) (июнь)
|17,8%
|15,9% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|5%
|5% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Пресс-конференция НБС /Национального бюро статистики Китая/
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-0,8%
|-2,7% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (май)
|5,7%
|7,3% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (июнь)
|-151,4 тыс
|-114,8 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (май)
|113 тыс
|25 тыс (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания — Уровень безработицы (май)
|4,7%
|4,8% (факт)
|11:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,1%
|0,1%
|11:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|11:30
|GBP
|Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банком Англии
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,6%
|13:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии /Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса
|14:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет ОПЕК
|15:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (июнь)
|2,2%
|1,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (июнь)
|1,1%
|1,2%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|373 тыс
|360 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (июль)
|17,4
|18
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июль)
|30,7
|28
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (июль)
|30,7
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (июнь)
|0,8%
|0,6%
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (июнь)
|16,32%
|16:30
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 09.07)
|590,7 млрд долл (на 02.07)
|RUB
|Газпром — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 25.06.2021)
|15,24 — див-д 2019
|12,55 — див-д 2020
|RUB
|АФК "Система" — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 26.06.2021)
|0,13 — див-д 2019
|0,31 — див-д 2020
|RUB
|ВТБ — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 30.06.2021)
|0,00077345337561138 — див-д 2019
|0,00140013081 — див-д 2020
|RUB
|Детский мир — операционные результаты за 2кв2021
|RUB
|РУСАЛ — СД (о дате проведения ВОСА /выборы нового состава СД/, рекоменд. по див-дам 1П2021)
|RUB
|РуссНефть — СД (о созыве ВОСА)
https://1prime.ru/Financial_market/20210715/834204780.html