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https://1prime.ru/Financial_market/20210715/834205005.html
Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгов
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Российский рынок акций в начале торгов четверга умеренно снижается по основным индексам, больше всего дешевеют бумаги ФСК "ЕЭС" и "Россетей" на фоне дивидендных отсечек,... ПРАЙМ, 15.07.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга умеренно снижается по основным индексам, больше всего дешевеют бумаги ФСК "ЕЭС" и "Россетей" на фоне дивидендных отсечек, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск четверга снижался на 0,26% — до 3822,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1622,69 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" растет на 12 копеек — до 74,19 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 87,84 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,14% — до 73,91 доллара за баррель.
После дивидендных отсечек акции ФСК "ЕЭС" падают на 6,05%, привилегированные акции "Россетей" дешевеют на 1,67%, обыкновенные – на 1,42%.