МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга умеренно снижается по основным индексам, больше всего дешевеют бумаги ФСК "ЕЭС" и "Россетей" на фоне дивидендных отсечек, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль в начале дня снижается на дешевеющей нефти

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск четверга снижался на 0,26% — до 3822,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,2%, до 1622,69 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 12 копеек — до 74,19 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 87,84 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,14% — до 73,91 доллара за баррель.

После дивидендных отсечек акции ФСК "ЕЭС" падают на 6,05%, привилегированные акции "Россетей" дешевеют на 1,67%, обыкновенные – на 1,42%.