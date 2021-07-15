МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Цена размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) компании United Medical Group CY, управляющей сетью частных клиник "Европейский медицинский центр" (группа EMC), в рамках первичного публичного размещения (IPO) составила 12,5 доллара за бумагу, объем предложения составляет 40 миллионов GDR, но может уменьшиться максимум на 6 миллионов, говорится в сообщении компании. Российский рынок акций умеренно снижается в начале торгов

"Цена предложения установлена в размере 12,5 доллара США (926,55 рубля) за одну GDR…. Предложение состоит из продажи 40 миллионов GDR (количество GDR может уменьшиться максимум на 6 миллионов в связи с выкупом GDR в рамках сделок, направленных на поддержание цены предложения)", — говорится в сообщении. Цена в рублях — примерный эквивалент по курсу ЦБ РФ на 15 июля.

Таким образом, рыночная капитализация EMC на дату начала торгов на Московской бирже составит порядка 1,125 миллиарда долларов (порядка 83,389 миллиарда рублей). Совокупный объем средств, которые привлекают продающие акционеры в рамках IPO, составит порядка 500 миллионов долларов — при условии, что опцион на выкуп GDR не будет реализован.

Free float компании в случае неисполнения опциона составит примерно 44%. По итогам IPO и при условии, что опцион на выкуп GDR не будет реализован, основным владельцем группы останется Игорь Шилов, который сохранит 55,111% в сети клиник через инвестиционную структуру INS Holdings Limited.

Условные торги бумагами компании на Московской бирже начнутся 15 июля, безусловные торги — 19 июля. В отношении GDR действуют стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг после IPO в течение 180 дней. Citigroup Global Markets Limited, J.P. Morgan AG и VTB Capital Plc выступают совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами.

В рамках IPO бумаги предлагали INS Holdings Limited (бенефициарный владелец — Игорь Шилов), которая владела долей в размере около 71,2% в акционерном капитале United Medical Group CY, Hiolot Holdings Limited (бенефициар — Егор Кульков), владевшая около 20,8%, а также Greenleas International Holdings LTD (бенефициар — Роман Абрамович), владевшая 6,9%. Потенциально в размещении могли принять участие и некоторые другие акционеры.

Около половины совокупного спроса в первичном публичном размещении расписок компании пришлось на российских инвесторов, сообщил РИА Новости Борис Квасов, соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала", который выступил одним из организаторов сделки.

Из динамики торгов на Московской бирже следует, что расписки сети клиник EMC на старте торгов подскакивали на 1,45% к цене IPO.