МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Цена расписок EMC в рамках IPO составила $12,5 за бумагу

По состоянию на 10.33 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,85% — до 7,58 доллара, "Новатэка" — на 0,91%, до 212,75 доллара, "Лукойла" — на 1,38%, до 87,69 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,2% — до 7,62 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 0,17%, до 29,45 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,2% — до 34,75 доллара, "Северстали" — росли на 0,14%, до 22,33 доллара, НЛМК — повышались на 0,38%, до 32 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 2,11% — до 1,25 доллара, Сбербанка — на 0,61%, до 16,15 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшалась на 0,92% — до 83,92 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 1,34% — до 8,08 доллара. Бумаги "Магнита" опускались на 0,82% — до 14,46 доллара, "Ленты" — росли на 0,07%, до 3,35 доллара.