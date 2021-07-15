МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно ростом на фоне статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов. ВВП Китая в первом полугодии вырос на 12,7%

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1% — до 3564,59 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,4%, до 2478,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,8%, до 27996,27 пункта, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,66% — до 3286,22 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,26% — до 7335,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,15%, до 28279,09 пункта.

ВВП Китая во втором квартале вырос в годовом выражении на 7,9%, а в квартальном — на 1,3%. Аналитики ждали роста на 8,1% и 1,2% соответственно. В то же время промышленное производство и розничные продажи в КНР в июне выросли больше прогнозов – на 8,3% и 12,1% в годовом исчислении (ожидался рост на 7,8% и 11% соответственно).

По словам аналитика J.P. Morgan Чаопин Чжу (Chaoping Zhu), которого цитирует газета Wall Street Journal, темпы роста ВВП Китая во втором квартале значительно замедлились по сравнению с 18,3% в первом квартале, но экономика в этом году способна достичь целевого роста в 6%. Месячные экономические данные показывают, что внутренний спрос в июне оставался устойчивым, добавил эксперт.

В то же время японский фондовый рынок оказался под давлением из-за укрепления иены к доллару второй день подряд и опасений замедления экономического роста страны из-за новых карантинных ограничений. С 12 июля в японской столице в четвертый раз введен режим чрезвычайной ситуации из-за нового всплеска коронавируса.