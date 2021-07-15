МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно снижаются вслед за разнонаправленной динамикой азиатских рынков, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи закрылись в основном в плюсе на статистике из Китая

По состоянию на 11.27 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,27% — до 7110,45 пункта, немецкий DAX снижался на 0,44%, до 15717,35 пункта, французский CAC 40 терял 0,1%, до 6551,14 пункта.

На европейских фондовых биржах наблюдается в основном отрицательная динамика, поскольку ранее азиатский рынки демонстрировали неоднозначную динамику на фоне макроэкономических статданных по Китаю и комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла. "Реакция азиатских рынков была неоднозначной, и европейские рынки открылись снижением", — сказал газете Wall Street Journal аналитик CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson).

Инвесторы также оценивают статистику по безработице в Великобритании, которая в марте-мае выросла до 4,8% с 4,7% в феврале-апреле. При этом аналитики ожидали сохранения показателя на уровне 4,7%.

При этом поддержать фондовый индекс Германии не помогают и хорошие корпоративные новости. Так, по предварительным данным, прибыль немецкого автопроизводителя Daimler до вычета процентов и налогов (EBIT) составила во втором квартале 5,19 миллиарда евро против убытка годом ранее в 1,68 миллиарда евро. Сама компания ожидала, что показатель составит 4,12 миллиарда евро. Однако акции компании дешевеют на 0,58%.

Кроме того, рынки находятся в ожидании статданных по инфляции в еврозоне, которые будут опубликованы в пятницу. Аналитики полагают, что рост потребительских цен в июне, по окончательной оценке, в годовом и месячном выражении замедлился до 1,9% и 0,3% соответственно с уровня мая в 2%.