МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику в четверг в ожидании очередной порции внутренней статистики и корпоративной отчетности американских банков, а также очередного выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла в конгрессе, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет в ожидании статистики по США

По состоянию на 13.06 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,25%, до 34727 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,32%, до 14939,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,11%, до 4362,62 пункта.

Трейдеры в четверг ждут ряда внутренних новостей, которые помогут определить дальнейшую динамику рынка. Одним из таких факторов станет новая порции финансовой отчетности американских банков, включая Bank of New York Mellon и Morgan Stanley.

Кроме того, участники торгов обратят внимание на новую внутреннюю макростатистику. По прогнозам аналитиков, промпроизводство в США в июне выросло на 0,6% в месячном выражении после увеличения на 0,8% в мае, а число первичных заявок на пособие по безработице в стране за минувшую неделю сократилось до 360 тысяч с 373 тысяч неделей ранее. США не ждут договоренностей Байдена и Меркель о "Северном потоке-2"

Определенное влияние на рынки могут оказать заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла во время второго дня выступлении в конгрессе. В среду он сказал, что пока далеко до существенного прогресса по занятости и инфляции, который позволил бы начать сокращение поддержки экономики. Заявления Пауэлла ослабили опасения вокруг перспектив ужесточения монетарной политики.

"Американские фондовые индексы то и дело обновляют рекорды, хотя есть видимые и довольно серьезные сигналы о заметном замедлении роста экономики США. Если инфляция не стабилизируется сама по себе, ФРС должна действовать, и тогда рынком может быть сложно", — сказал агентству Блумберг менеджер по управлению активами Fuerst Fugger Privatbank Норберт Фрей (Norbert Frey).