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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210715/834208152.html
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3800 пунктов впервые с 30 июня
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Рублевый индекс Мосбиржи опускался ниже "круглого" уровня в 3800 пунктов впервые с 30 июня на негативном внешнем фоне, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к 13.44... ПРАЙМ, 15.07.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Рублевый индекс Мосбиржи опускался ниже "круглого" уровня в 3800 пунктов впервые с 30 июня на негативном внешнем фоне, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 13.44 мск снизился на 0,74%, до 3804,53 пункта (и уже опускался до 3798,38 пункта), долларовый индекс РТС теряет 0,61%, до 1615,8 пункта.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,32% — до 73,77 доллара за баррель.
Основные европейские площадки снижаются до 1%, фьючерсы на ведущие американские биржевые индексы в основном сокращаются до 0,47%.