МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Рублевый индекс Мосбиржи опускался ниже "круглого" уровня в 3800 пунктов впервые с 30 июня на негативном внешнем фоне, следует из данных торгов. Бумаги российских компаний в основном дешевеют на бирже Лондона

Рублевый индекс Мосбиржи к 13.44 мск снизился на 0,74%, до 3804,53 пункта (и уже опускался до 3798,38 пункта), долларовый индекс РТС теряет 0,61%, до 1615,8 пункта.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 1,32% — до 73,77 доллара за баррель.

Основные европейские площадки снижаются до 1%, фьючерсы на ведущие американские биржевые индексы в основном сокращаются до 0,47%.