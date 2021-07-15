МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Банк России продолжит устранять препятствия для проведения первичных размещений акций (IPO) в РФ, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов. Банк России заметил переориентацию инвесторов на российские акции

"По поводу IPO хочу сказать, что претензия наша перманентная к рынку, что он не выполняет функционал по IPO. Мы имеем определенные барьеры, мы их снимаем. Мы сейчас готовим пакет стимулов. Мы выпустили бумагу на общественное обсуждение — мы хотим убрать 25% лимит на расписки и 50% на иностранное размещение для того чтобы не плодить офшорные варианты размещения в России российских же компаний через материнскую иностранную компанию", — сказал он, выступая на онлайн-конференции НАУФОР "Вызовы регулирования".

ЦБ РФ на этой неделе опубликовал проект указания с предложением отменить лимит на долю акций российских компаний, размещение и публичное обращение которых предполагаются за пределами РФ, цель которого — упростить выход российских эмитентов на зарубежные рынки. Сейчас действуют два ограничения на размещение и обращение акций российских эмитентов на иностранных площадках: их общее число не должно превышать 25% от всего объема акций одного типа, при этом за рубежом может торговаться не более 50% от общего количества предлагаемых акций. Такие лимиты, которые предлагается отменить, вводились, в том числе чтобы снизить отток торговой активности с российского на иностранные рынки.

"У нас в планах дать на pre-IPO стадии большее количество типов привилегированных акций — многоголосых привилегированных акций или вообще безголосых привилегированных акций, когда перед тем, как выйти на IPO, фаундеры вместе с private equity инвестором закрепляют некую систему взаимодействия, которая уже дальше живет в рамках публичной компании, но не нарушая права миноритариев", — продолжил Швецов.

"То есть мы, то что с точки регуляторной среды, разнообразия инструментов, гэпы (разрывы — ред.), которые возможно являются препятствием для IPO, будем устранять, но регулятор не может запустить конвейер IPO, если не работает сам конвейер производства новых компаний. Индустрия private equity, венчура — именно они порождают то, что потом выходит на IPO. И вся эта цепочка является фокусом нашего внимания", — отметил он.