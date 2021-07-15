МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем усилили снижение на распространении штамма COVID-19 "дельта", инвесторы опасаются за спрос, свидетельствуют данные торгов. Россия с 1 августа повышает пошлину на экспорт нефти

По состоянию на 14.34 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,51% — до 73,64 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1,71%, до 71,88 доллара за баррель.

На нефтяном рынке в четверг днем наблюдается все более негативная динамика, поскольку трейдеры опасаются за спрос на "черное золото" вследствие сильного распространения штамма COVID-19 "дельта", который ставит под угрозу восстановление экономики.

"Что касается спроса в нефтяном балансе, разгул штамма "дельта" вызывает головную боль у инвесторов. Это, безусловно, препятствует экономическому росту, что может негативно повлиять на восстановление спроса", — прокомментировал агентству Блумберг аналитик PVM Oil Associates Ltd. Тамас Варга (Tamas Varga).

Внимание инвесторов также сосредоточено на новостях вокруг сделки ОПЕК+. Как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источник, Ирак добивается более высокого базового уровня добычи в рамках сделки ОПЕК+. Данное сообщение появилось после того, как агентство написало про то, что ОАЭ и ОПЕК+ достигли компромисса по сделке. Так, базовый уровень добычи страны с мая 2022 года будет повышен до 3,65 миллиона баррелей в сутки, а сделка будет продлена до конца 2022 года. Позже, однако, агентство сообщило, что соглашение пока не достигнуто, переговоры продолжаются.