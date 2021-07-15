МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 16 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
6:00 JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике    
6:00 JPY Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики (г/г)    
6:00 JPY Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке -0,1% -0,1%
6:00 JPY Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/    
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 0,9% 0,9%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 1,9% 1,9%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь) 0,3% 0,3%
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (май) 10,9 млрд евро  
15:15 CAD Канада — Объём строительства новых домов (июнь) 275,9 тыс 270 тыс
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь) -0,7% 0,4%
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) -1,3% -0,4%
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (май) 9,95 млрд канад. долл  
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (май) 0,4% 1,1%
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (май) -0,2% 0,5%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль) 83,5 85
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль) 85,5 86,5
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (май) 0,9%  
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 376  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 475  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ 21,9 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 497,4 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 182,8 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -1,6 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 75,6 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -24,9 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -69,1 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 8,9 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 77,2 тыс  
23:00 USD США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (май) 100,7 млрд долл  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
10:00 мск (08:00 лнд, 03:00 NY) RUB Северсталь — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY) RUB Северсталь — телеконференция менеджмента    
  RUB АЛРОСА — операционные результаты за 2кв и 1П2021    
  RUB X5 Retail Group — операционные результаты за 2кв и 1П2021    
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Детский мир — телеконференция менеджмента по операционным результатам за 2кв2021    
  RUB ФСК ЕЭС — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 29.06.2021) 0,00880960765 (9м2019) + 0,009494338212 (фин) — див-д 2019 0,016132865449 — див-д 2020