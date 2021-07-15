МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Золото продолжает дорожать после того, как цена на драгоценный металл за минувшие два дня уже выросла на 1%, свидетельствуют данные торгов. "Ждите пузырей". Как сберечь свои деньги в ближайший год

По состоянию на 18.26 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 0,4%, или на 0,8 доллара — до 1825,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,38% — до 26,372 доллара за унцию.

Стоимость золота выросла на 1% в течение двух прошедших торговых сессий и уверенно закрепилась выше отметки в 1800 долларов за унцию. Поддержку золоту оказал доллар, который стал чуть слабее после того, как глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе своих выступлений перед конгрессом сохранил "голубиную" тональность.

Аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отметил, что Пауэлл "развеял любые ожидания того, что ФРС может отказаться от политики нулевой процентной ставки в ответ на всплеск инфляции". По словам аналитика, именно на фоне ожиданий того, что регулятор может повысить ставку ранее, чем было запланировано, золото подешевело в прошлом месяце.

"Логично, что цена на золото теперь должна постепенно повернуть вспять свое падение", — отметил эксперт.