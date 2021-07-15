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https://1prime.ru/Financial_market/20210715/834212248.html
Российский рынок акций закрылся падением на дешевеющей нефти
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Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам на фоне дешевевшей нефти, следует из данных торгов. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,86%, до... ПРАЙМ, 15.07.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам на фоне дешевевшей нефти, следует из данных торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,86%, до 3799,97 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,84%, до 1612,08 пункта.
Рынок нефти теряет 0,4%, до 74,5 доллара за баррель сорта Brent, ранее в четверг он опускался до 73,23 доллара.
На таком негативном фоне акции российского нефтегазового сектора упали в цене на 1-3,1%.