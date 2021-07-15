МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам на фоне дешевевшей нефти, следует из данных торгов. Нефть продолжает дешеветь на неопределенности вокруг сделки ОПЕК+

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 0,86%, до 3799,97 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,84%, до 1612,08 пункта.

Рынок нефти теряет 0,4%, до 74,5 доллара за баррель сорта Brent, ранее в четверг он опускался до 73,23 доллара.

На таком негативном фоне акции российского нефтегазового сектора упали в цене на 1-3,1%.