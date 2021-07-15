МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Количество клиентов лицензированных форекс-дилеров в РФ выросло во втором квартале на 18,6%, до 34 991 против 29 502 на конец предыдущего квартала, свидетельствуют данные Ассоциации форекс-дилеров (АФД).

Количество активных клиентов при этом выросло до 6804 против 5608 в предыдущем квартале. Торговый оборот в апреле-июнь 2021 года составил 2,1 триллиона рублей против 2,2 триллиона рублей в предыдущем квартале.

Несмотря на все регуляторные условия, легальный рынок форекс удерживает высокие обороты торгов, чему способствует качественный сервис компаний и чёткое следование букве закона, комментирует РИА Новости данные руководитель АФД Евгений Машаров.

"В АФД надеются, что новый созыв Думы совместно с Банком России выработает новые и комфортные условия для работы клиентов в России, ведь, как показывает статистика Банка России, только за первый квартал 2021 года было переведено 100 миллионов долларов на форекс нашими гражданами. Посыл клиента понятен и ясен: он хочет работать с интересными ему инструментами. И разрешив камень преткновения в линейке инструментариев, мы получим совершенно новый образ рынка, который может являться ярким примером жёсткого регулирования, высокого уровня торгового сервиса и комфорта и безопасности для клиента", — говорит он.

Ассоциация форекс-дилеров объединяет три компании: "Финам Форекс", "ВТБ Форекс" и "Альфа-Форекс".