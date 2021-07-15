Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне в основном снижением
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,75% — до 7,52 доллара, "Новатэка" — на 2,33%, до 209,7 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,2% — до 86,96 доллара, "Газпрома" — на 1,73%, до 7,51 доллара, "Газпром нефти" — на 0,34%, до 29,3 доллара.
Бумаги "Норникеля" уменьшились в цене на 0,29% — до 34,72 доллара, НЛМК — подорожали на 1,94%, до 32,5 доллара, "Северстали" — на 1,43%, до 22,62 доллара.
Стоимость расписок ВТБ снизилась на 1,25%, до 1,26 доллара, Сбербанка — увеличилась на 0,25%, до 16,29 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,25% — до 85,76 доллара.
GDR АФК "Система" подешевели на 1,1% — до 8,1 доллара, котировки "Ленты" опустились на 1,49%, до 3,3 доллара. Бумаги "Магнита" снизились в цене на 1,99% — до 14,29 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210715/834212358.html