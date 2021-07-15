МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся падением на дешевеющей нефти

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,75% — до 7,52 доллара, "Новатэка" — на 2,33%, до 209,7 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 2,2% — до 86,96 доллара, "Газпрома" — на 1,73%, до 7,51 доллара, "Газпром нефти" — на 0,34%, до 29,3 доллара.

Бумаги "Норникеля" уменьшились в цене на 0,29% — до 34,72 доллара, НЛМК — подорожали на 1,94%, до 32,5 доллара, "Северстали" — на 1,43%, до 22,62 доллара.

Стоимость расписок ВТБ снизилась на 1,25%, до 1,26 доллара, Сбербанка — увеличилась на 0,25%, до 16,29 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 1,25% — до 85,76 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 1,1% — до 8,1 доллара, котировки "Ленты" опустились на 1,49%, до 3,3 доллара. Бумаги "Магнита" снизились в цене на 1,99% — до 14,29 доллара.