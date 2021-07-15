МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Рубль вечером усилил падение к основным резервным валютам на фоне ослабления аппетита к риску на глобальных площадках. Российский рынок акций закрылся падением на дешевеющей нефти

Падение рынка нефти и укрепление доллара на форексе поддержало давление на рубль.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.37 мск рос на 35 копеек, до 74,42 рубля, курс евро повышался на 17 копеек, до 87,84 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг вечером падала против доллара и меньше к евро, отыгрывая курсовые колебания форекса. Так, индекс доллара (DXY) прибавляет 0,3%, до 92,7 пункта. Евро при этом теряет 0,3% — до 1,18 доллара.

Валюта США укрепляется на фоне макроэкономического позитива, что негативно для рисковых активов, в том числе и для рубля. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 10 июля, снизилось на 26 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 360 тысяч, как и ожидали аналитики. Это самый низкий показатель с марта 2020 года, когда пандемия Covid-19 нанесла удар по экономике США.

Рынок нефти при этом падает, оказывая дополнительное давление на рубль. Так, цена на нефть марки Brent дешевеет на 1,2%, до 73,9 доллара. Игроки продолжают оценивать перспективы договоренностей ОПЕК+ по квотам на добычу нефти в связи с принципиальной позицией ОАЭ, желающих повысить свои лимиты.

При этом легкая поддержка рублю приходит от начала налогового периода июля в РФ, в течение которого, по оценкам экспертов, банки перечислят в бюджет около 2,5 триллиона рублей.

В итоге, доллар и евро растут к рублю на 0,2-0,5%. Рублевая цена нефти сползла к уровню 5,45 тысячи за баррель сорта Brent. "Ждите пузырей". Как сберечь свои деньги в ближайший год

ПРОГНОЗЫ

Поддержку российская валюта будет получать со стороны сохраняющейся паузы в новостном потоке, связанном с чувствительными геополитическими аспектами, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, в конце недели доллар может двигаться в пределах 73,7-74,7 рубля", — добавляет он.

Давление на российскую валюту будет оказывать слабая нефть и общий низкий интерес к риску в условиях неопределённости с инфляцией в мире, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

Впрочем, в отсутствие новых значимых событий не исключено, что курс доллара протестирует поддержку в 74 рубля уже в ближайшее время, оценил Максим Бирюков из УК "Альфа-капитал".