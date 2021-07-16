События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 июля
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 16 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|6:00
|JPY
|Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики (г/г)
|6:00
|JPY
|Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке
|-0,1%
|-0,1% (факт)
|6:00
|JPY
|Япония — Пресс-конференция Банка Японии /BoJ/
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|1%
|0,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|2%
|1,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июнь)
|0,3%
|0,3%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (май)
|10,9 млрд евро
|15:15
|CAD
|Канада — Объём строительства новых домов (июнь)
|275,9 тыс
|270 тыс
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)
|-0,7%
|0,4%
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|-1,3%
|-0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (май)
|9,95 млрд канад. долл
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (май)
|0,4%
|1,1%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (май)
|-0,2%
|0,5%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (июль)
|83,5
|85
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (июль)
|85,5
|86,5
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (май)
|0,9%
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|376
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|475
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|21,9 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|497,4 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|182,8 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-1,6 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|75,6 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-24,9 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-69,1 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|8,9 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|77,2 тыс
|23:00
|USD
|США — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (май)
|100,7 млрд долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|10:00 мск (08:00 лнд, 03:00 NY)
|RUB
|Северсталь — операционные результаты и финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|14:00 мск (12:00 лнд, 07:00 NY)
|RUB
|Северсталь — телеконференция менеджмента
|RUB
|АЛРОСА — операционные результаты за 2кв и 1П2021
|RUB
|X5 Retail Group — операционные результаты за 2кв и 1П2021
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Детский мир — телеконференция менеджмента по операционным результатам за 2кв2021
|RUB
|ФСК ЕЭС — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 29.06.2021)
|0,00880960765 (9м2019) + 0,009494338212 (фин) — див-д 2019
|0,016132865449 — див-д 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210716/834215996.html