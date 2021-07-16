2021-07-16T10:14:00+03:00
2021-07-16T10:15:02+03:00
2021-07-16T10:14:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210716/834216210.html
Российский рынок акций умеренно снижается вслед за нефтью
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций слабо снижается по основным индексам на фоне дешевеющей нефти и дивидендной отсечки в префах "Транснефти", следует из динамики торгов. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 16.07.2021
торги, индексы, российские компании, рынки, индексы, новости
https://1prime.ru/images/83242/38/832423871.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83242/38/832423871.jpg
https://1prime.ru/images/83242/38/832423865.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83242/38/832423865.jpg
https://1prime.ru/images/83242/38/832423861.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83242/38/832423861.jpg
https://1prime.ru/development/20210716/834215925.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо снижается по основным индексам на фоне дешевеющей нефти и дивидендной отсечки в префах "Транснефти", следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск пятницы снижался на 0,30% — до 3788,5 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,27%, до 1607,77 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 18 копеек, до 74,19 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 87,6 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,38%, до 73,19 доллара за баррель.
Привилегированные акции "Транснефти" после дивидендной отсечки теряют 4,35%.