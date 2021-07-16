МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций слабо снижается по основным индексам на фоне дешевеющей нефти и дивидендной отсечки в префах "Транснефти", следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск пятницы снижался на 0,30% — до 3788,5 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,27%, до 1607,77 пункта. Цены на квартиры в Москве перешагнули психологический рубеж

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 18 копеек, до 74,19 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 87,6 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,38%, до 73,19 доллара за баррель.

Привилегированные акции "Транснефти" после дивидендной отсечки теряют 4,35%.