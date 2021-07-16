МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.40 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,2% — до 7,5 доллара, "Новатэка" — на 0,33%, до 209 доллара, "Лукойла" — на 0,45%, до 86,57 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,12% — до 7,5 доллара, "Газпром нефти" — на 1,11%, до 28,98 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,71% — до 34,48 доллара, "Северстали" — росли на 1,15%, до 22,88 доллара, НЛМК — повышались на 0,61%, до 32,7 доллара. Рубль коррекционно растет после снижения в четверг

Бумаги ВТБ дешевели на 0,08% — до 1,26 доллара, Сбербанка — на 0,09%, до 16,27 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,46% — до 86,15 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,99% — до 8,18 доллара. Бумаги "Магнита" повышались на 0,12% — до 14,3 доллара, "Ленты" — снижались на 0,38%, до 3,29 доллара.