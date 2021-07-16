МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций мало меняется по основным биржевым индексам перед выходными. Стабилизация нефтяных котировок, неоднозначная динамика западных фондовых индексов и рост рубля к доллару не дают четких сигналов рынку акций РФ. "Ждите пузырей". Как сберечь свои деньги в ближайший год

Рублёвый индекс Мосбиржи к 14.45 мск снижался на 0,06%, до 3797,84 пункта, а долларовый индекс РТС повышался на 0,09%, до 1613,58 пункта.

БОКОВИК

Российский фондовый рынок в последний рабочий день недели мало меняется в отсутствии четких сигналов с мировых торговых площадок.

Так, цена на нефть марки Brent стабильна около 73,5 доллара. До сих пор нет ясности с квотами на добычу нефти странами ОПЕК+ с августа. Кроме того, инвесторы оценивают риски введения новых ограничений из-за пандемии коронавируса, что может негативно сказаться на спросе на топливо.

Основные западные биржевые индексы не показывают единой динамики. Американские фьючерсы прибавляют на фоне оптимизма инвесторов в связи с заявлениями главы ФРС Джерома Пауэлла. Он считает, что пока далеко до существенного прогресса по занятости и инфляции, который позволил бы начать сокращение поддержки экономики

В лидерах падения цены среди российских акций – префы "Транснефти" (-5,3%) — после дивидендной отсечки.

Также дешевеют акции золотодобытчика "Полюс" (-1,7%), производителей драгметаллов: Polymetal (-1,7%) и Petropavlovsk (-1,7%) – на фоне сползания стоимости золота в район 1800 долларов за унцию. Растут в цене "префы" "Мечела" (+1,3%), "Татнефти" (+1,3%), акции "Роснефти" (+1,2%), "Новатэка" (+1%). В Швеции рассказали о смертном приговоре для нефти

ПРОГНОЗЫ

Колебания фондовых рынков, как российского, так и мировых, не выходят за рамки коррекции-консолидации после снижения, произошедшего на этой неделе, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Ближайшей целью отскока могут выступить вчерашние вершины: 3832 пункта — у индекса Мосбиржи и 1630 пунктов — у индекса РТС. Однако фактор пятницы все-же способен сыграть свою негативную роль, особенно, если внешний фон вновь ухудшится", — добавляет он.

С точки зрения технического анализа, индекс Мосбиржи нашел поддержку вблизи уровня 3800 пунктов, ожидаем продолжения его отскока с ближайшей целью на отметке 3850 пунктов, оценивает Игорь Додонов из ГК "Финам".

Во второй половине торгов пятницы преобладают шансы повышения цен российских акций, считает Александр Осин из компании "Фридом финанс". Целевой диапазон на закрытие пятницы для индекса Мосбиржи — 3750–3835 пунктов, оценивает он.