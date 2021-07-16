МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Рубль днем прибавляет в весе против основных резервных валют на фоне стабилизации рынка нефти после колебаний завершающейся недели. Российский рынок акций "топчется" на месте перед выходными

Налоговый период июля подталкивает экспортеров к продаже валютной выручки для пополнения своей рублевой ликвидности, что также поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.10 мск снижался на 20 копеек, до 74,16 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 87,49 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Российская валюта в пятницу растет против доллара и больше — к евро, отыгрывая курсовые колебания форекса. Так, индекс доллара (DXY) прибавляет в пределах 0,1%, до 92,7 пункта. Евро при этом теряет 0,14%, до 1,1795 доллара. Инвесторы оценивают недавние выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла, который вновь заявил, что регулятор продолжит поддерживать экономику, несмотря на всплеск инфляции.

Цена на нефть марки Brent стабильна около 73,5 доллара. До сих пор нет ясности с квотами на добычу нефти странами ОПЕК+ с августа. Кроме того, инвесторы оценивают риски введения новых ограничений из-за пандемии коронавируса, что может негативно сказаться на спросе на топливо.

При этом российская валюта находит поддержку от начала налогового периода июля в РФ, в течение которого, по оценкам экспертов, банки перечислят в бюджет около 2,5 триллиона рублей.

В итоге, доллар и евро снижаются к рублю на 0,3-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent. Цены на нефть немного растут в рамках коррекции

ПРОГНОЗЫ

В пятницу инвесторы будут оценивать блок экономической статистики, публикуемой в США, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Традиционно более сильные показатели могут испугать рынки тем, что на фоне позитивных данных ФРС приступит к ужесточению монетарной политики. Тем более, сегодня публикуются показатели потребительского рынка, косвенно отражающие инфляционную динамику. Существенное превышение данными прогноза способно вызвать восходящее движение доллара", — считает Бабин.

"До появления значимых драйверов более вероятно сохранения курса в границах 73,9–74,5 рубля за доллар", — оценил он.

Несмотря на снизившиеся от максимумов котировки нефти, курс доллара не спешит возвращаться к уровню 75 рублей, который, является чрезмерным для текущей конъюнктуры на сырьевых рынках, рассуждает независимый эксперт Сергей Дроздов.

"На следующей неделе в пятницу ЦБ РФ огласит свое решение по ставке, и рынок все больше склоняется к ее повышению на 0,75 или на 1 процентный пункт. Такие ожидания вполне могут поддержать курс рубля. Однако пока не пройден вниз уровень 74 рубля за доллар, о тенденции к укреплению валюты РФ говорить преждевременно", — добавляет он.