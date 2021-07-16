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Долларовый индекс РТС упал ниже 1600 пунктов впервые с мая
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Долларовый индекс РТС упал ниже 1600 пунктов впервые с 31 мая, индекс Мосбиржи также усилил снижение на фоне перешедших в минус нефтяных котировок, следует из данных торгов... ПРАЙМ, 16.07.2021
биржи, мосбиржа, ртс, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС упал ниже 1600 пунктов впервые с 31 мая, индекс Мосбиржи также усилил снижение на фоне перешедших в минус нефтяных котировок, следует из данных торгов.
Долларовый индекс РТС 16.53 мск снижается на 0,65%, до 1601,63 пункта (уже опускался до 1599,55 пункта), рублевый индекс Мосбиржи — на 0,63%, до 3775,93 пункта.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,34% — до 73,22 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость нефти умеренно прибавляла порядка 0,2-0,4%.