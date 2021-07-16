МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС упал ниже 1600 пунктов впервые с 31 мая, индекс Мосбиржи также усилил снижение на фоне перешедших в минус нефтяных котировок, следует из данных торгов. Мировой рынок нефти балансирует на лезвии ножа

Долларовый индекс РТС 16.53 мск снижается на 0,65%, до 1601,63 пункта (уже опускался до 1599,55 пункта), рублевый индекс Мосбиржи — на 0,63%, до 3775,93 пункта.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,34% — до 73,22 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость нефти умеренно прибавляла порядка 0,2-0,4%.