МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в пятницу вечером после трех торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется после выхода статистики по США

По состоянию на 18.18 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 0,93%, или на 17,3 доллара — до 1811,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,3% — до 25,788 доллара за унцию.

Цена на золото непрерывно росла в течение трех торговых сессий, в основном благодаря слабому доллару и комментариям главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Ранее глава регулятора заявил, что ФРС продолжит поддерживать экономику, несмотря на всплеск инфляции.

Аналитики полагают, что для дальнейшего роста стоимости золоту потребуется больше факторов, так как рост, вызванный комментариями ФРС, уже отыгран. "Легкая часть роста осталась позади и теперь "быкам" нужно доказать, что они серьезны… По сути, эта тенденция была сформирована мягкой монетарной политикой крупных центральных банков во главе с ФРС", — отметил старший рыночный аналитик FxPro Алекс Купцикевич (Alex Kuptsikevich).