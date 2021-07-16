МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился в пятницу почти на 0,8% на фоне нестабильности нефтяных котировок и негатива на западных площадках, за неделю потерял более 2% следует из данных торгов. Урезанный Opal. Зачем Европа роет себе "газовую яму"

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,78%, до 3770,15 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,56%, до 1603,1 пункта. За неделю индекс Мосбиржи потерял 2,2%, РТС – на 1,96%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.37 мск снижался на 37 копеек, до 74 рублей, курс евро — на 44 копейки, до 87,39 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent на вечерних торгах вновь перешел к росту и поднимается на 0,34% — до 73,72 доллара за баррель.

Ведущие американские индексы теряют до 0,25%, большинство европейских площадок снизилось на порядка 0,56%.

"Настроения на внешних площадках были в основном слабо негативными. Одной из причин этого стала критика со стороны Вашингтона китайской политики в Гонконге. В ценах на нефть между тем сохранилась повышенная волатильность. Рынок черного золота продолжает жить ожиданиями достижения консенсуса между ОАЭ и Саудовской Аравией по части квот нефтедобычи", отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Доллар берет реванш: как нефть топит рубль

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Привилегированные акции "Транснефти" упали на 5,34% после дивидендной отсечки.

Бумаги золотодобытчиков подверглись фиксации прибыли ввиду неспособности цен на драгоценный металл закрепиться выше сопротивления 1840 долларов за тройскую унцию, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитал".

По ряду других акций в пятницу проходила коррекция после публикации сильных операционных и финансовых результатов за второй квартал, указывает аналитик.

X5 Retail Group отчиталась о розничных продажах во втором квартале, "Алроса" представила производственные результаты, "Северсталь" представила финрезультаты по МСФО за первое полугодие, производственные результаты, также совет директоров дал рекомендацию по дивидендам за второй квартал.

Также в лидерах снижения – акции Polymetal (-2,61%), Petropavlovsk (-2,59%), "Алросы" (-2,45%), "Полюса" (-2,225), префы "Россетей" (-1,85%), акции "Аэрофлота" (-1,65%), Х5 (-1,23%).

В лидерах роста – расписки HeadHunter Group (8%), акции ТГК-1 (3,68%), "Юнипро" (0,2,43%), "ВСМПО-Ависма" (1,71%), "Распадской" (1,33%), а также акции "Эн+ Групп" (1,15%), "Энел Россия" (1,1%).

ПРОГНОЗЫ

Риски развития краткосрочного коррекционного снижения реализуются, а следующие районы поддержек расположены у индексов Мосбиржи и РТС — 3715 и 1550 пунктов, указывает Кожухова из "Велес Капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3710-3810 пунктов, добавляет она.

По оценкам Бахтина из "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в понедельник будет формироваться в пределах 3730-3850 пунктов.