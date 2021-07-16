Курс российской валюты к доллару и евро на завершающейся рабочей неделе преимущественно укреплялся, корректируя провал прошлой недели. При этом, основные резервные валюты обновили минимумы с 6 июля на уровне 73,89 рубля за доллар и 87,3 рубля за евро. В течение недели они торговались в достаточно узких диапазонах: 91 копейка доллару и 1,5 рубля – по евро.

Основным курсообразующим фактором для рубля стали колебания рынка нефти, переваривавшего новости о перспективах продления с августа сделки ОПЕК+ на фоне принципиального желания ОАЭ выторговать себе повышенные квоты. При этом диапазон колебаний нефтяных котировок также сократился. Геополитический фон для рубля оставался спокойным и не мешал российской валюте реализовывать влияние фундаментальных факторов.

В итоге, доллар днем в пятницу за неделю снижался на 30 копеек до уровня 74,1 рубля, евро –на 80 копеек до 87,5 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом составляла 5,45 тысячи против 5,6 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ СЛЕДИЛ ЗА НЕФТЬЮ И ИНФЛЯЦИЕЙ В США

Рубль начал рабочую неделю инерционными попытками «медведей» продолжить его ослабление против доллара и евро. Давление приходило от общего снижения аппетита к риску на мировых площадках. Инвесторы опять обеспокоились по поводу распространения нового штамма COVID-19 «дельта». Участники торгов оценивали, как ситуация может повлиять на темпы восстановления мировой экономики.

Однако risk-off не продлился долго. Давление на рубль от снижения нефтяных котировок и продления секторальных санкций ЕС против РФ достаточно быстро «сдулось».

Нефть пошла вверх на фоне оценок Международного энергетического агентства (МЭА), которое в июльском докладе, в частности, сохранило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году – по-прежнему ожидается, что он вырастет на 5,4 миллиона баррелей в сутки. В 2022 году ожидается рост на 3 миллиона баррелей в сутки.

МЭА оценивает, что устойчивый экономический рост, расширение вакцинации и ослабление ограничительных мер в мире будут поддерживать более высокий мировой спрос на нефть в оставшуюся часть года.

Геополитическим позитивом для российской национальной валюты можно назвать состоявшуюся встречу между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента США Джоном Керри

При этом сдерживающим рост рубля фактором выступили данные о том, что потребительские цены в США в июне выросли на 5,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,9%. Годовой рост стал рекордным с августа 2008 года. Кроме того, годовая инфляция непрерывно ускоряется с начала года.

Аналитики ожидали замедления роста потребительских цен до 4,9% в годовом выражении и до 0,4% — в месячном. Такие показатели повышают вероятность ужесточения ФРС США монетарной политики, что традиционно поддерживает американскую валюту.

Кроме того, рост волатильности нефтяного рынка появился и на российском валютном рынке. Так, вначале появились сообщения, что ОАЭ и ОПЕК+ достигли компромисса по сделке альянса, согласно которому базовый уровень добычи страны будет повышен до 3,65 миллиона баррелей в сутки начиная с мая 2022 года. Это толкнуло цены на нефть вверх и поддержало рубль.

Однако затем минэнерго США сообщило, что за неделю по 9 июля добыча нефти в стране, а также запасы бензина и дистиллятов выросли. Кроме того, СМИ сообщили, что ОАЭ и ОПЕК+ не достигли соглашения по сделке, и переговоры продолжаются. Это толкнуло нефть вниз, что надавило и на рубль.

ПРОГНОЗЫ

Завершение рабочей недели рубль провел в разнонаправленных колебаниях. С одной стороны, нефть падала на фоне неопределенности с договоренностями ОПЕК+ по квотам на добычу нефти, что негативно и для рубля. С другой, начало налогового периода июля в РФ оказывало поддержку курсу российской валюты, в течение которого, по оценкам экспертов, банки перечислят в бюджет около 2,5 триллиона рублей.

Между тем, Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил ОФЗ двух выпусков на 14,2 миллиарда рублей из предложенных 20 миллиардов рублей на фоне низкого спроса на рублевый долг. Это тревожный сигнал для рубля.

В то же время, глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что достижение существенного прогресса к целям по занятости и инфляции, которое позволило бы ограничить меры поддержки, "еще далеко". Глава ФРС также оценил, что в ближайшие месяцы инфляция будет оставаться высокой, после чего ослабнет. Такие заявления ослабили опасения по ужесточению монетарной политики Федрезерва США, что добавляет оптимизма рисковым инструментам и соответственно – рублю.

В этих условиях ожидаем, что рубль сохранится неподалеку от текущих уровней, если только ОПЕК+ не удивит чем-то, подобным разрыву от марта прошлого года, когда страны альянса не смогли договориться о квотах на добычу, и на рынке запахло ценовой войной, а цены на нефть обвалились и в результате уходили даже в минус, обвалив и рубль.