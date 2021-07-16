МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,08% — до 7,51 доллара, "Новатэка" — на 0,62%, до 208,4 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 1,15% — до 85,96 доллара, "Газпрома" — на 0,11%, до 7,5 доллара, "Газпром нефти" — на 1,37%, до 28,9 доллара.

Бумаги "Норникеля" уменьшились в цене на 2,07% — до 34 долларов, НЛМК — подешевели на 1,11%, до 32,14 доллара, "Северстали" — на 0,88%, до 22,42 доллара.

Стоимость расписок ВТБ снизилась на 0,95%, до 1,25 доллара, Сбербанка — на 0,86%, до 16,15 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,63% — до 86,3 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 2,22% — до 8,28 доллара, котировки "Ленты" не изменились, оставшись на уровне в 3,3 доллара. Бумаги "Магнита" снизились в цене на 0,91% — до 14,15 доллара.