Биржи Европы опустились на рисках вокруг коронавируса
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись снижением, трейдеры проявили осторожность к концу недели на фоне рисков вокруг коронавируса, обратив внимание на внутреннюю статистику, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился 0,06% — до 7008,09 пункта, французский CAC 40 — на 0,51%, до 6460,08 пункта, немецкий DAX — на 0,57%, до 15540,31 пункта.
Участники торгов продолжают оценивать перспективы восстановления экономики на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Так, в Великобритании в последние дни заметно выросло число новых случаев заражения — более 51 тысячи за последние сутки против 34 тысяч четырьмя днями ранее. При этом премьер-министр Борис Джонсон в понедельник подтвердил, что связанные с коронавирусом ограничения будут сняты в Великобритании 19 июля.
Вместе с этим снижение фунта стерлингов к доллару ослабило падение британского индекса FTSE 100, поскольку более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход британских компаний экспортеров, что поддерживает их акции. Курс фунта к доллару в пятницу вечером снижается на 0,3%.
Трейдеры также оценили данные внутренней статистики. Так, инфляция в еврозоне в июне, по окончательной оценке, ожидаемо замедлилась до 1,9% с 2% месяцем ранее. Профицит торгового баланса еврозоны в мае неожиданно снизился до 7,5 миллиарда евро с 10,9 миллиарда в апреле.
"Европейские акции показали уверенный рост в первом квартале, но динамика роста в последнее время застопорилась. Сильные данные по прибыли из корпоративных отчетов могут дать несколько ослабить опасения по COVID-19", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths).
https://1prime.ru/Financial_market/20210716/834223953.html