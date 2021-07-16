МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись снижением, трейдеры проявили осторожность к концу недели на фоне рисков вокруг коронавируса, обратив внимание на внутреннюю статистику, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился на внешнем негативе

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 уменьшился 0,06% — до 7008,09 пункта, французский CAC 40 — на 0,51%, до 6460,08 пункта, немецкий DAX — на 0,57%, до 15540,31 пункта.

Участники торгов продолжают оценивать перспективы восстановления экономики на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Так, в Великобритании в последние дни заметно выросло число новых случаев заражения — более 51 тысячи за последние сутки против 34 тысяч четырьмя днями ранее. При этом премьер-министр Борис Джонсон в понедельник подтвердил, что связанные с коронавирусом ограничения будут сняты в Великобритании 19 июля.

Вместе с этим снижение фунта стерлингов к доллару ослабило падение британского индекса FTSE 100, поскольку более дешевая национальная валюта увеличивает относительный доход британских компаний экспортеров, что поддерживает их акции. Курс фунта к доллару в пятницу вечером снижается на 0,3%.

Трейдеры также оценили данные внутренней статистики. Так, инфляция в еврозоне в июне, по окончательной оценке, ожидаемо замедлилась до 1,9% с 2% месяцем ранее. Профицит торгового баланса еврозоны в мае неожиданно снизился до 7,5 миллиарда евро с 10,9 миллиарда в апреле.

"Европейские акции показали уверенный рост в первом квартале, но динамика роста в последнее время застопорилась. Сильные данные по прибыли из корпоративных отчетов могут дать несколько ослабить опасения по COVID-19", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Oanda Софи Гриффитс (Sophie Griffiths).