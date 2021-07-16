МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Рубль вечером усилил рост к основным резервным валютам на фоне попыток рынка нефти перейти к росту.

Начавшийся налоговый период июля оказал поддержку курсу российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.02 мск снижался на 35 копеек до 74,01 рубля, курс евро — на 40 копеек, до 87,43 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль попробовал скорректироваться после провала

РУБЛЬ ПОШЕЛ ЗА НЕФТЬЮ

Российская валюта в пятницу вечером растет против доллара и больше — к евро, отыгрывая курсовые колебания форекса. Так, индекс доллара (DXY) прибавляет в пределах 0,1% до 92,7 пункта. Евро при этом теряет 0,03% до 1,1808 доллара.

Американскую валюту отчасти поддерживает статистика по США. Так, объем розничных продаж в стране в июне неожиданно вырос на 0,6% по сравнению с маем, тогда как аналитики ожидали снижения на 0,4%. Показатель снижения мая был пересмотрен до 1,7% с 1,3%.

Цена на нефть марки Brent вечером пытается расти, прибавляя 0,3% до 73,7 доллара, хотя в течение дня она падала до 72,35 доллара. К концу недели на рынке нефти наблюдается слабый коррекционный рост, после того как цены на "черное золото" упали на 3-4% за пять дней.

При этом российская валюта находит поддержку от начала налогового периода июля в РФ, в течение которого, по оценкам экспертов, банки перечислят в бюджет около 2,5 триллиона рублей.

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,5% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent. Российский рынок акций снизился на внешнем негативе

ПРОГНОЗЫ

Потенциал укрепления российской валюты сохраняется на фоне ожиданий дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". "Чем выше ставка – тем выше доходность финансовых инструментов, а значит и привлекательность рубля в рамках стратегии сarry trade", — поясняет он.

Прогнозный диапазон для доллара на предстоящую неделю составляет 72,5-75,5 рубля, оценивает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Неопределенность на нефтяном рынке, вызванная противоречиями в рядах ОПЕК+, общее снижение аппетита инвесторов к покупке рисковых активов и сильный доллар сохраняют давление на российскую валюту. С другой стороны, на будущей неделе рубль может начать получать поддержку со стороны подготовки компаний к пику налогового периода июля. Также в конце будущей недели состоится заседание Банка России по ключевой ставке. Ожидается рост ставки на 50-100 базисных пунктов. Повышение ключевой ставки является позитивным трендом для национальной валюты", — добавляет он.