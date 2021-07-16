МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков на следующей неделе ожидают снижения российского рынка акций по индексу Мосбиржи и укрепления рубля, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. "Ждите пузырей". Как сберечь свои деньги в ближайший год

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за неделю на 0,3% — до 3758 пунктов, а индекс РТС почти не изменится и составит 1604 пункта.

Цена на нефть марки Brent сползет на 0,5 доллара — до 73,1 доллара за баррель. Курс евро на форексе останется выше 1,18 доллара, ожидают аналитики.

Курс доллара снизится на 30 копеек — до 73,7 рубля, евро – на 10 копеек, до 87,3 рубля.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

На следующей неделе инвесторы продолжат оценивать квартальные результаты американских и европейских компаний, в которых могут искать скорее тревожные, чем оптимистичные сигналы, в связи с локальной перекупленностью западных рынков, говорит Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

Основным фактором для отечественного рынка станет решение ЦБ по ключевой ставке, отмечает Георгий Окромчедлишвили из банка "Зенит".

Среди важных макроэкономических данных Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" отмечает показатели внешней торговли и инфляцию в Японии и индикаторы рынка недвижимости США. В России же опубликуют данные по промышленному производству, розничным продажам и безработице.

"В США и отдельных странах Европы растет заболеваемость COVID-19. Это может повлиять на туристический сезон и скорость восстановления экономики. ЕЦБ на этом фоне оставит ставку без изменения", — считает он.

По мнению Валерия Вайсберга из ИК "Регион", череда религиозных праздников затруднит как переговоры по иранской ядерной проблеме, так и согласование позиций внутри ОПЕК+. "Именно этим, вероятно, объясняется тот факт, что после предварительного согласования позиций между Саудовской Аравией и ОАЭ новое заседание ОПЕК+ так и не назначено", — предполагает он.

"Тем временем американские сланцевики, похоже, начали выходить из нокаута и наращивают производство. Это с одной стороны позволит лучше сбалансировать рынок нефти в августе, а с другой – обострит желание участников ОПЕК+ возобновить борьбу за рыночную долю", — говорит аналитик.

Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка видит риск наращивания добычи и другими производителями при ценах выше 65 долларов за баррель Brent. Нефть на пути к сильнейшему недельному снижению с весны

Он отмечает, что масштабное сокращение запасов сырой нефти в США на этот раз оказало слабую поддержку ценам на нефть. Рост запасов бензина, особенно с учетом выходного дня 4 июля, когда обычно растет число поездок, вновь ставит под вопрос перспективы спроса. Это особенно актуально на фоне возможного ужесточения карантинных мер в некоторых штатах, отмечает аналитик.

"В результате котировки нефти марки Brent откатились в диапазон 70-75 долларов за баррель. Мы опасаемся, что тенденция котировок к движению к его нижней границе будет доминировать в ближайшие дни", — добавляет он.

"Распространение индийского дельта-штамма COVID-19 все больше тревожит участников торгов. При этом в ВОЗ на минувшей неделе заявили о начале новой волны пандемии и предупредили о возможном скором появлении более грозных мутаций коронавируса", — отмечает в свою очередь Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ДИНАМИКА ИНДЕКСА

При развитии нисходящей коррекции на нефтяных и западных фондовых площадках на российском рынке акций, вероятно, реализуется негативный сценарий, полагает Кожухова.

По мнению Ващенко, индекс Московской биржи на следующей неделе будет находиться в диапазоне 3700-3800 пунктов.

Локтюхов также ожидает дальнейшей просадки российского рынка акций. Этому способствуют завершение сезона дивидендных отсечек и не вполне благоприятная конъюнктура рынка нефти. Рубль попробовал скорректироваться после провала

РУБЛЬ НАЙДЕТ ПОДДЕРЖКУ

Курс российской валюты останется в диапазоне 73,5–75,5 рубля за доллар, полагает Локтюхов.

"Фактором поддержки может выступить увеличение продаж валюты экспортерами для уплаты налогов (НДПИ, акцизы, НДС, налог на прибыль), основные платежи пройдут 26 и 28 июля", — говорит он.

Пик налогового периода придется на 26 и 28 июля, в связи с чем поддержка налогового фактора будет умеренной в первой половине недели, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

"В конце недели рубль может поддержать заседание ЦБ РФ – решение регулятора увеличить ставку более чем на 50 базисных пунктов должно повысить долгосрочную привлекательность рубля в операциях carry-trade", — добавляет она.

Ващенко предполагает, что Банк России в пятницу поднимет ключевую ставку на 50, а возможно, и сразу на 100 базисных пунктов. Урезанный Opal. Зачем Европа роет себе "газовую яму"

"Поводом является инфляция, подскочившая до 6,5%. При этом, согласно мнению ЦБ, ее пик пока не пройден. А значит, повышение ставки не исключено и в сентябре. На рубль решение ЦБ, на наш взгляд, заметного краткосрочного влияния не окажет. Прогноз на неделю: диапазон 73-75 рублей за доллар", — сказал он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

На следующей неделе за второй квартал отчитаются НЛМК, ММК, "М.Видео" и "Распадская", напоминает Кожухова.

Окромчедлишвили считает, что продолжится тренд на рост котировок нефтегазовых компаний, взявших на этой неделе паузу, поэтому акции "Газпрома" и "Роснефти" будут выглядеть привлекательно.

Ващенко в свою очередь предполагает, что лидерами роста на следующей неделе станут акции фондов золота, производителей цветных и драгоценных металлов, а в аутсайдерах могут оказаться акции банков.