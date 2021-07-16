ВАШИНГТОН, 16 июн — ПРАЙМ. Вложения РФ в американские госбумаги в мае сократились примерно на 150 миллионов долларов — до 3,8 миллиарда долларов, следует из данных министерства финансов США.

Российский портфель составил 3,805 миллиарда долларов против 3,957 миллиарда долларов в апреле и 3,976 миллиарда по итогам марта, когда портфель сократился на 30%.

Россия перестала входить в число крупнейших держателей американского госдолга после того, как начала распродавать свой портфель в 96 миллиардов долларов по состоянию на 2018 год.