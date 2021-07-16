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https://1prime.ru/Financial_market/20210716/834224589.html
Вложения России в американские госбумаги в мае снизились
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Вложения РФ в американские госбумаги в мае сократились примерно на 150 миллионов долларов — до 3,8 миллиарда долларов, следует из данных министерства финансов США. Российский... ПРАЙМ, 16.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 16 июн — ПРАЙМ. Вложения РФ в американские госбумаги в мае сократились примерно на 150 миллионов долларов — до 3,8 миллиарда долларов, следует из данных министерства финансов США.
Российский портфель составил 3,805 миллиарда долларов против 3,957 миллиарда долларов в апреле и 3,976 миллиарда по итогам марта, когда портфель сократился на 30%.
Россия перестала входить в число крупнейших держателей американского госдолга после того, как начала распродавать свой портфель в 96 миллиардов долларов по состоянию на 2018 год.