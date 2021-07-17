МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Темпы развития индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за последний год сложно переоценить, но не все инвесторы нашли подходящую стратегию, которая бы приносила доход, пишет РБК со ссылкой на аналитика "БКС Мир инвестиций" Василия Карпунина.

Он рассказал о нескольких прибыльных тактиках на рынке.

ИИС является достаточно популярным инструментом для начинающих инвесторов, он привлек огромное количество людей на биржу за счет налоговых льгот.

Собеседник издания отмечает, что по итогам июня текущего 2021 года количество открытых ИИС превысило 4,1 миллиона.

Торговый оборот по ним с начала 2021 года составил 835,1 млрд рублей 85% этого объема пришлось на сделки с акциями.

Дивидендная стратегия

Итак, первая стратегия — дивидендная.

"Покупаем акции, у которых дивидендная доходность выше среднерыночной и ожидается рост выплат в будущем — получаем пассивный доход. Акции с высокой дивидендной доходностью традиционно пользуются значительным спросом у инвесторов. Как правило, такие бумаги выглядят сильнее рынка во время рыночной волатильности", — отметил он.

Карпунин пояснил, что сейчас в России доходностью в 6-7% никого не удивишь, и компаний, выплачивающих такие дивиденды, предостаточно.

Баланс акций стоимости и акций роста

"Составляем портфель из активно растущих бизнесов и зрелых устойчивых компаний по дешевой цене", — назвал он второй путь.

Один из подходов к классификации акций — это условное деление их на бумаги роста и бумаги стоимости. Эти инвестиции могут показывать различную динамику. На это влияет:

экономический цикл,



монетарной политики центральных банков,

индивидуальных особенностей самих эмитентов.



Чтобы избежать ошибки и не угадывать тренды, можно сбалансировать портфель сразу двумя видами акций.

Индексное инвестирование

Для ИИС также можно рассмотреть ежемесячную покупку индексных фондов. Они уже сбалансированы и пропорционально диверсифицированы.

"Для отслеживания рыночных тенденций можно использовать график соотношения двух соответствующих ETF: iShares S&P 500 Value ETF (IVE) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Рост индикатора указывает на опережающую динамику акций стоимости относительно акций роста и наоборот", — отметил собеседник издания.