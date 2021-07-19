МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Первые шаги на бирже надо делать осторожно: эксперты, опрошенные РИА новости, советуют инвесторам-новичкам тщательно изучать рынок, избегать рискованных инструментов и сомнительных рекомендаций и инвестировать на первых порах не более 25% личных сбережений. 

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"Задача начинающего инвестора — не столько нарастить свой инвестиционный счет, сколько не потерять первые два-три года деньги на бирже. Поэтому входить в "инвестиционную реку" надо максимально осторожно, используя консервативные методы инвестирования", — говорит руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал" Андрей Верников.

"Лучше покупать базовые инструменты и не играть на понижение. Также лучше не использовать маржинальные возможности (т.е. покупать акции и облигации только на свои деньги)", — советует он.

НАЧАЛЬНАЯ СУММА

Эксперты единодушно советуют новичкам начинать инвестирование с небольших, комфортных для себя сумм. 

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По словам руководителя группы продаж департамента брокерского обслуживания Промсвязьбанка Игоря Федосенко, начальная сумма не должна превышать 25% личных сбережений.

"Следует ответить на вопрос: на какие цели инвестор хочет заработать и на каком горизонте. Это может быть покупка квартиры, образование детей, формирование пенсионного капитала, а возможно, просто знакомство с фондовым рынком как инструментом получения дополнительного дохода", — говорит он.

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов рекомендует начинать, например, с 20% своих сбережений, а остальную их часть по-прежнему размещать в низкорисковых инструментах типа депозитов. Эти 20% следует преимущественно, на 80%, вложить в облигации, и лишь около пятой части — в акции, считает он.

"Начинать инвестиции надо с небольшой суммы, к примеру, со 100 тысяч рублей. Большая сумма будет давить на психику начинающего инвестора, и он не будет спать", — говорит Верников.

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Эксперт считает, что на российском рынке разумно покупать акции с потенциалом фундаментального роста 15% и более, и предлагает начинающим метод "двух кругов". 

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Сначала нужно определить наиболее привлекательные акции с помощью фундаментального анализа — например, используя оценки аналитиков авторитетных банков. Когда первый круг привлекательных акций будет сформирован, надо определить второй круг с помощью технического анализа. Метод "двух кругов", или "двойного сита", дает неплохие результаты для начинающих, говорит аналитик.

"Только надо иметь в виду, что технический анализ имеет слабые предсказательные функции и хорошие следящие. Поэтому покупать надо по "движению", или "по тренду"! Если акция двигается наверх, и этот рост подтверждается растущими объемами торгов, то стоит к ней присмотреться. Если котировки акций двигаются вниз, то не надо гадать, когда остановится падение", — предупреждает Верников.

В свою очередь Федосенко советует при формировании инвестиционного портфеля соблюдать простые правила: диверсифицировать портфель, собирать его частями, быть терпеливым и не ожидать быстрой прибыли, следить за новостями и динамикой цен. "Помните: без ошибок не бывает положительных результатов. Формируйте собственную стратегию инвестирования и ищите свой путь на рынке", — говорит он.

Начиная торговать на бирже, следует понимать, что чем более долгосрочные вложения вы намерены делать, тем ниже риск просадки и больше вероятность заработать, если говорить, например, о сроках инвестирования от 10-15 лет, отмечает Антонов из "Алор Брокер".

В долгосрочной перспективе экономика растет, и скорее всего, инвестору удастся извлечь прибыль из этого роста. Вместе с тем на отрезке в 10 лет резко возрастает вероятность девальвации рубля, которая в среднем происходит раз в 6-10 лет, предупреждает аналитик. В том числе поэтому он советует подумать о вложении хотя бы части портфеля в иностранные ценные бумаги, номинированные в долларах.

Федосенко рекомендует новичкам обратить внимание на государственные облигации и "голубые фишки" российского фондового рынка – акции крупнейших компаний, составляющих основу экономики РФ. Разумно инвестировать часть средств через управляющую компанию, купить паи того или иного фонда или отдать средства в доверительное управление. Это позволит сравнить собственные результаты с работой профессионалов, считает он.

ЧЕГО БОЯТЬСЯ

Эксперты настоятельно советуют начинающим инвесторам избегать сомнительных рекомендаций, рискованных инструментов и торговли с большим кредитным плечом. 

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"Чего стоит остерегаться, так это различных Telegram-каналов с торговыми идеями", — считает Верников.

"Есть и полезные каналы, но я рекомендую не верить слепо рекомендациям, а первые сделки делать на бумаге. Если есть бумажная прибыль, то через месяц можно делать и реальные сделки. Очень часто основная идея этих каналов — собрать деньги подписчиков. Они фонтанируют торговыми идеями, но они некачественные", — говорит он.

По мнению Антонова, новичкам следует как огня остерегаться высокорисковых вложений, таких как деривативы или цифровые валюты, а также игры с большим кредитным плечом, которое популярно у форекс-компаний.

"Неправильное управление риском гарантированно приводит к потере средств, просто у кого-то это занимает день, а у кого-то — год и более" — предупреждает он.

"Нужно понимать, что выходя торговать на биржу, вы начинаете игру с нулевой суммой с миллионами игроков, многие из которых — профессиональные управляющие, а некоторые — даже роботы, роботизированные компьютерные алгоритмы. Так что не стоит переоценивать свои способности, образование и опыт", — добавил аналитик.

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