МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник опускаются, инвесторы уходят от риска на фоне опасений вокруг штамма "дельта" коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Что ждет рубль на следующей неделе

По состоянию на 7.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,31% — до 3528,16 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,17%, до 2449,87 пункта, гонконгский Hang Seng Index сокращался на 2,05%, до 27505,5 пункта. Южнокорейский KOSPI — на 0,93% — до 3246,34 пункта, австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,82%, до 7287,9 пунктов, японский Nikkei 225 — на 1,42%, до 27605,5 пункта.

"В начале недели ожидается снижение азиатских фондовых рынков. Это происходит по той причине, что несмотря на такие позитивные катализаторы, как сильные показатели корпоративной отчетности, инвесторы фокусируются на некоторых рисковых факторах, таких как высокая инфляция и рост случаев COVID-19", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение рыночного стратега IG Ип Дзюнь Жона (Yeap Jun Rong).

Внимание трейдеров сосредоточено вокруг ситуации с пандемией. Распространение штамма "дельта" коронавируса в мире вызывает опасения у рынков по поводу перспектив восстановления экономики и неопределенности вокруг дальнейшей политики властей и центробанков по поддержке.

Способствует снижению азиатских индексов и динамика бирж США. В пятницу основные американские фондовые индексы показали уменьшение на 0,8-0,9%.

Ожидания по инфляции также влияют на торги. На прошлой неделе глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что пока далеко до существенного прогресса по занятости и инфляции, который позволил бы начать сокращение поддержки экономики. При этом глава регулятора отметил, что высокий уровень инфляции может сохраняться еще несколько месяцев, после чего несколько опустится.

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