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https://1prime.ru/Financial_market/20210719/834234415.html
Российский рынок акций значительно снижается вслед за нефтью и рублем
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Российский рынок акций в начале торгов понедельника значительно снижается вслед за нефтяными котировками и дешевеющем рублем, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи... ПРАЙМ, 19.07.2021
московская биржа, индексы, торги, новости, рынки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника значительно снижается вслед за нефтяными котировками и дешевеющем рублем, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск понедельника снижался на 0,91% — до 3735,84 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,17%, до 1584,3 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" рос на 23 копейки — до 74,3 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 87,65 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 1,1% — до 72,78 доллара за баррель.