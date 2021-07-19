МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов понедельника значительно снижается вслед за нефтяными котировками и дешевеющем рублем, следует из динамики торгов. Рубль умеренно снижается к доллару и евро на внешнем негативе

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск понедельника снижался на 0,91% — до 3735,84 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,17%, до 1584,3 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 23 копейки — до 74,3 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 87,65 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 1,1% — до 72,78 доллара за баррель.