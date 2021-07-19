МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник значительно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.31 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,12% — до 7,43 доллара, "Новатэка" — на 1,85%, до 204,55 доллара, "Лукойла" — на 1,64%, до 84,55 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,33% — до 7,4 доллара, "Газпром нефти" — на 2,42%, до 28,2 доллара.

Цена расписок "Норникеля" опускалась на 1,43% — до 33,52 доллара, "Северстали" — на 1,07%, до 22,18 доллара, НЛМК — на 1,15%, до 31,77 доллара. Российский рынок акций значительно снижается вслед за нефтью и рублем

Бумаги ВТБ дешевели на 1,2% — до 1,24 доллара, Сбербанка — на 1,21%, до 15,96 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,9% — до 85,54 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в цене на 3,62% — до 7,98 доллара, "Магнита" — на 1,34%, до 13,96 доллара, "Ленты" — на 2,27%, до 3,23 доллара.