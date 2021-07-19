МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь обновила свое рекордное значение, следует из данных биржи.

По итогам торгов в понедельник биржевая цена Аи-92, согласно территориальному индексу по Европейской части России, составила 56 287 рублей за тонну, увеличившись за сутки на 0,67%. На прошлой неделе стоимость марки дважды била рекордные значения, после чего в пятницу немного откатилась назад.

Бензин Аи-95 продолжает приближаться к рекорду, который был достигнут в июле 2020 года — 59 784 рубля за тонну. По итогам торгов в понедельник его цена составила 59 178 рублей за тонну.

Минэнерго РФ ранее сообщало, что ожидает поставки бензина на внутренний рынок в июле на уровне аналогичного периода допандемийного 2019 года благодаря сокращению экспорта. При этом рост выпуска бензина после завершения плановых ремонтов на НПЗ к концу месяца поспособствует дальнейшей стабилизации биржевых цен, отмечало министерство.

Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) в понедельник резко снизилась на 2,67%, составив 38 508 рублей. До этого она три дня подряд обновляла максимумы, достигнув рекорда в 39 577 рублей за тонну.

Территориальный биржевой индекс рассчитывается на местах производства, расположенных на территории Европейской части России, Урала-Сибири и Сибири-Дальнего Востока. Основным считается значение индекса по Европе. Национальный же индекс отражает усредненную стоимость топлива по всем регионам России.