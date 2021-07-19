МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций падает в понедельник по основным индексам на негативном внешнем фоне и отсутствии внутренних позитивных драйверов, следует из динамики торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.07 мск снижался на 1,72%, до 3705,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,5%, до 1562,97 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 58 копеек, до 74,65 рубля, курс евро — на 51 копейку, до 88 рублей.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent обваливается на 3,33%, до 71,14 доллара за баррель.

К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в существенном минусе, следуя за ухудшением внешнего фона, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения – префы "Сургутнефтегаза" (-14,77%), бумага "Мечела" (префы упали 6,39%, обыкновенные акции – 4,81%), "Эн+ Групп" (-4,18%), расписки "Русагро" (-3,82%), акции Petropavlovsk (-3,81%), а также префы "Россетей" (-3,41%), "Юнипро" (-3,36%), акции "Русгидро" (-3,34%).

В лидерах роста – акции "Фосагро" (5,86%), ГК "ПИК" (0,37%).

"Фосагро" в пятницу объявила о фиксировании цен на минеральные удобрения собственного производства до 31 октября 2021 года до завершения осенних полевых работ для поддержки российских сельхозпроизводителей, напоминает Кожухова из "Велес Капитала".

С технической точки зрения акции "Фосагро" вслед за достижением в июне очередного многолетнего максимума 5164 рубля и последующей коррекции продолжают формирование фигуры "нисходящий треугольник", консолидируясь у нижней его границы 4675 рубля, указывает аналитик.

"Выход за её пределы на повышенных объемах будет предвещать падение к 4186 рублям…. В то же время при преодолении сопротивления 4950 рублей можно будет говорить о восстановлении восходящего тренда", — добавляет она.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии ускорили нисходящее движение и опустились до минимумов с конца мая, отмечает Кожухова из "Велес Капитала". Рубль ощутимо падает вслед за нефтью после решения ОПЕК+

До конца дня продажи в случае усиления негатива в США могут продолжиться, при этом рублевый индекс уже готов проверить на прочность очередную психологически важную отметку в 3700 пунктов, считает она.

"Негативом выступает третья волна пандемии и ухудшение показателей ключевых экономик. К тому же ускорение инфляции в США не позволяет надеяться даже на длительное сохранение текущих сверхмягких параметров монетарной политики, не говоря уже о новых стимулах, которые могут понадобиться в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации в мире", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на отметки 3714 пунктов, индекс РТС сегодня отскочил от аналогичной поддержки в 1573 пункта. Однако в случае ускорения снижения мировых рынков мы с большой вероятностью пробьем эти поддержки, также ускорив нисходящую динамику, полагает аналитик.