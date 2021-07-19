МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в понедельник по индексу Мосбиржи ниже психологического уровня в 3700 пунктов, следует из динамики торгов. Российский рынок акций падает на негативном внешнем фоне

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.43 мск понедельника снижался на 1,95% — до 3596,5 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,64%, до 1560,72 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 51 копейку, до 74,58 рубля, курс евро — на 67 копеек, до 88,16 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,98%, до 70,66 доллара за баррель.