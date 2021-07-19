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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210719/834239588.html
Российский рынок упал по индексу Мосбиржи ниже 3700 впервые с 27 мая
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Российский рынок акций упал в понедельник по индексу Мосбиржи ниже психологического уровня в 3700 пунктов, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к 16.43 мск... ПРАЙМ, 19.07.2021
moex, российский рынок акций, нефть, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в понедельник по индексу Мосбиржи ниже психологического уровня в 3700 пунктов, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 16.43 мск понедельника снижался на 1,95% — до 3596,5 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,64%, до 1560,72 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" рос на 51 копейку, до 74,58 рубля, курс евро — на 67 копеек, до 88,16 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,98%, до 70,66 доллара за баррель.