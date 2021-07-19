МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 20 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) 0,1% 0,2%
2:30 JPY Япония — Общенациональный индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,3%  
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
4:30 CNY Китай — Решение НБС /Национального бюро статистики Китая/ по базовой кредитной ставке 3,85%  
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (июнь) 1,5% 1,2%
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (июнь) -2,9%  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (июнь) 1,683 млн 1,7 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (июнь) 1,572 млн 1,597 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (июнь) 3,6%  
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -4,079 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
19:00 RUB Объём розничных продаж (г/г) (июнь) 27,2% 12% (прогноз)
19:00 RUB Уровень безработицы (июнь) 4,9% 5% (прогноз)
21:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) 10,9%  
  RUB ГМК Норильский никель — производственные результаты за 2кв2021    
  RUB Русгидро — операционные результаты за 2кв2021    
  RUB Группа ЛСР — операционные результаты за 2кв и 1П2021    
  RUB Транснефть — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 11612,2 (ао, ап) — див-д 2019 9224,28 (ао, ап) — див-д 2020
  RUB Сургутнефтегаз — закрытие реестра для выплаты див-дов 2020 (ГОСА — 30.06.2021) 0,65 (ао), 0,97 (ап) — див-д 2019 0,7 (ао), 6,72 (ап) — див-д 2020